19.08.2020 - 07:00 |
‘Mahalle Evleri istihdam olanağı’
Ayvalık Belediyesi, dördüncü mahalleevini açmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ayvalık Belediyesi, dördüncü mahalleevini açmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaları yerinde görmek amacıyla mahalleevini ziyaret eti. Eksikliklerin tamamlanması ve çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat veren Başkan Ergin, mahalle evlerinin belediyeye açılan kapılar olduğunu söyledi. Merkezin yakında açılışını yapacaklarını duyuran Başkan Ergin, evin mesleki kursların merkezi olacağını vurguladı, “Halkla iç içe olabileceğimiz çalışmalar yaptığımız projeler arasında yer alan evlerin devamı gelecek” dedi.