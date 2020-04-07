Mahalle evlerinde maske üretilecek

İçisleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı’nda vatandaşlara maske dağıttı. Öte yandan belediye, kurdukları mahalle evleriyle maske üretimine başlayacak. Başkan Mesut Ergin, “Kendi maskemizi mahalle evlerimizde üreteceğiz. Öncelikle alışveriş yapılan ve kalabalık olan yerlere daha sonra da Ayvalık’ta yaşayan herkese ulaştıracağız” dedi.