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    05.02.2020 - 07:00 |

    Mahalle gönüllüleri görevlerine başladı

    Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde hayata geçirilen ve can dostların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Mahalle Gönüllüsü projesi hayata geçirildi.

    Mahalle gönüllüleri görevlerine başladı

    Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde hayata geçirilen ve can dostların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Mahalle Gönüllüsü projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda hazırlanan kimlik kartları, Başkan Ahmet Aras tarafından dağıtıldı.

    Kimlikleri Aras verdi

    Aralık ayında Bodrum’da ilk kez başlayan Belediye Gönüllüsü Eğitimleri sonucunda 56 mahalleden 80 kişi, Bodrum’un ilk resmi kimlikli ‘Belediye Gönüllüsü’ oldu. Gönüllüler, kısırlaştırma biriminde ve kimliklendirme projesinde çalışacak. Başkan Aras, Yalıkavak Mahallesi’nde bakım onarımı devam eden kısırlaştırma merkezinde çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti, bir diğer merkezin Konacık’ta açılacağını belirtti.

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