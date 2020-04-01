01.04.2020 - 00:02 |
Mahalle mahalle ilaçlama başladı
Koronavirüs salgınına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdüren Germencik Belediyesi, tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı.
Çalışmaya destek veren mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşla buluşan Başkan Fuat Öndeş, “Halk sağlığı her şeyden önce gelir diyerek tüm enerjimizle bu salgını önlemeye yönelik faaliyetlere yoğunlaştık. Sorumlu ve sosyal belediyecilik ilkesiyle halkımızın yanındayız” diye konuştu.
Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.