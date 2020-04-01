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    HaberlerEge Haberleri Mahalle mahalle ilaçlama başladı
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    01.04.2020 - 00:02 |

    Mahalle mahalle ilaçlama başladı

    Koronavirüs salgınına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdüren Germencik Belediyesi, tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

    Mahalle mahalle ilaçlama başladı

    Çalışmaya destek veren mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşla buluşan Başkan Fuat Öndeş, “Halk sağlığı her şeyden önce gelir diyerek tüm enerjimizle bu salgını önlemeye yönelik faaliyetlere yoğunlaştık. Sorumlu ve sosyal belediyecilik ilkesiyle halkımızın yanındayız” diye konuştu.

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