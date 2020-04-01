Mahalle mahalle ilaçlama başladı

Çalışmaya destek veren mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşla buluşan Başkan Fuat Öndeş, “Halk sağlığı her şeyden önce gelir diyerek tüm enerjimizle bu salgını önlemeye yönelik faaliyetlere yoğunlaştık. Sorumlu ve sosyal belediyecilik ilkesiyle halkımızın yanındayız” diye konuştu.