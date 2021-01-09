Mahallede hat kesildi

DENİZLİ’nin Buldan ilçesindeki 80 nüfuslu Yeniçam Mahallesi’nde telefon ve internet kabloları, 17 Kasım günü hırsızlar tarafından çalındı. Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K.’yi (39), bir telefon direğinden kablo keserken yakaladı. Otomobillerinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirilen şüpheliler, tutuklandı. Mahallede 2 aydır internet erişimi sağlanamıyor. Yaklaşık 2 aydır internet erişiminin sağlanamadığı mahallede yaşayan öğrenciler de uzaktan eğitime, cep telefonlarıyla katılabiliyor. 7’nci sınıf öğrencisi Tuğba Yangöz, derslere cep telefonuna internet paketi alıp katıldığını söylerken, 6’ncı sınıf öğrencisi Ayşegül Yangöz, “İnternet kablolarının takılmasını ve erişimin sağlanmasını istiyoruz” dedi.