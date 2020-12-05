Mahallelerde eksikler gideriliyor

Turgutlu Belediye BaşkanÇetin Akın; Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kemal Sunal Parkı’nda gerçekleştirilen yeşillendirme ve kauçuk yapımı, Alankuyu Parkı’ndaki ağaç budama, Avşar Mahallesi’ne kazandırılan futbol sahası ile iki adet parkın yapım çalışmalarını inceledi. Akın, “Tüm mahallerimizdeki eksikleri tamamlamaya, Turgutlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.