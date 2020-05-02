Mahallelerde satış saatleri belirlendi

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca, Aliağa’daki ekmek fırınları üretimlerine ara vermeyecek. İşletmeler, bugün saat 09.00-19.00 saatleri arasında, yarın ise 10.00-19.00 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde veya kendileri için belirlenen mahallelerde araçlarıyla ekmek ve Ramazan pidesi satışı yapacak.