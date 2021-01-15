Mahallelere yatırım hamlesi devam ediyor

Saruhanlı Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi’nde muhtarlık binası ve sağlık evi yapımı ile cami bahçesinde başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Mahallede, atıl haldeki eski muhtarlık binası yerine yenisi inşa edildi. Binanın bir bölümü muhtarlık, diğer bölümünün ise sağlık evi olarak kullanılacak. Yetkililer, mahallelerde başlattıkları yatırım hamlesinin devam edeceğini belirtti.