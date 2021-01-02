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    HaberlerEge Haberleri Mahalleye farklı yorum!
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    02.01.2021 - 07:00 |

    Mahalleye farklı yorum!

    İzmir’in farklı semtlerinde yaşayan sanatçıların davet üzerine kendi mahallelerini fotoğrafladığı; farklı disiplinlerden akademisyen, aratrmacı ve kültür profesyonellerinin de kaleme aldığı metinlerle mahalle kavramını yorumladığı ‘Mahalle@İzmir’ projesinin çıktılarına yer veren web sitesi mahalleizmir.com, Türkçe ve İngilizce olarak yayına girdi.

    Mahalleye farklı yorum!

    İzmir’in farklı semtlerinde yaşayan sanatçıların davet üzerine kendi mahallelerini fotoğrafladığı; farklı disiplinlerden akademisyen, aratrmacı ve kültür profesyonellerinin de kaleme aldığı metinlerle mahalle kavramını yorumladığı ‘Mahalle@İzmir’ projesinin çıktılarına yer veren web sitesi mahalleizmir.com, Türkçe ve İngilizce olarak yayına girdi. ‘Mahalle@İzmir’, 9 sanatçının katılımıyla, HAYY Açık Alan ve GAPO’nun iş birliğinde ‘Kültür için Alan’ın desteğiyle düzenlendi. Bu görsel projeyle, mahalle olgusunu farklı boyutlarla belgelemek hedefleniyor. www.instagram.com/mahalle.izmir, paylaşımlarla aktif kalacak.

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