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    HaberlerEge Haberleri ‘Mahremiyet’ eğitimi
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    29.02.2020 - 00:04 |

    ‘Mahremiyet’ eğitimi

    Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan farkındalık eğitimleri devam ediyor.

    ‘Mahremiyet’ eğitimi

    Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli’ başlıklı seminerde konuşmacılar, çocuk istismarı ve türleri, çocuklara özel bölgelerinin öğretilmesi, istismarın önlenmesi ve yapılması gerekenleri anlattı.

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