Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli’ başlıklı seminerde konuşmacılar, çocuk istismarı ve türleri, çocuklara özel bölgelerinin öğretilmesi, istismarın önlenmesi ve yapılması gerekenleri anlattı.