29.02.2020 - 00:04 |
‘Mahremiyet’ eğitimi
Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan farkındalık eğitimleri devam ediyor.
Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli’ başlıklı seminerde konuşmacılar, çocuk istismarı ve türleri, çocuklara özel bölgelerinin öğretilmesi, istismarın önlenmesi ve yapılması gerekenleri anlattı.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.