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    HaberlerEge Haberleri ‘Mahsul, tarlada bırakılmayacak’
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    02.05.2020 - 00:03 |

    ‘Mahsul, tarlada bırakılmayacak’

    Çeşme Belediyesi, salgınla mücadelenin yanı sıra yerli üreticiye desteğini de sürdürüyor.

    ‘Mahsul, tarlada bırakılmayacak’

    Toplanamayan Çeşme’ye özgü sakız enginarları, Çeşme Kadın Kooperatifi (ÇEŞKA) eliyle satın alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Birçok bölgede üretici tarladan ürününü toplayamıyor, zamanında ekim yapılamaması virus sonrası kıtlık gibi daha karanlık günlerin yaşanması tehdidini gündeme getiriyor. Geçenlerde Çeşmeli çiftçilere tarlalarını ekip işlemeleri çağrısında bulunan Başkan M. Ekrem Oran, “Dünyayı etkileyen salgınla her alanda mücadelemizi aralıksız olarak sürdüyoruz. Bu süreç, uzun zamandır vurgu yaptığımız, yerli üretimin desteklenmesinin ve özkaynaklarımızın verimli kullanılmasının önemini açıkca ortaya koyuyor. Elbette güçlü bir dayanışmayla bu zor günleri atlatacağız. Ancak sonrasını da düşünmek, planlamak zorundayız” dedi.

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