Mahsur kalan balık yavruları kurtarıldı

Bergama Yerlitahcı Aşağı Mahalle Mevkii’nde bulunan dere yatağında suyun çekilmesi sonucu su birikintisinde mahsur kalan balık yavrularını belediye ekipleri kurtardı. Toplanan balıklar, Kestel Barajı’na bırakıldı. “Her can bize emanet” diyen Başkan Hakan Koştu, “Hiçbir canın göz göre göre yaşamının sonlanmasına müsaade edemeyiz” diye konuştu.