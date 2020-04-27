27.04.2020 - 00:02 |
Mahsur kalan kediye polis ekipleri yetişti
Manisa’da markette mahsur kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.
Yunusemre ilçesinde yaşayan Halil Soydan, polis ekiplerine Kumludere Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan markette bir kedinin mahsur kaldığını bildirdi. Kedi, polis ekiplerinin market yetkililerine ulaşıp kapıyı açtırmasıyla özgürlüğüne kavuştu. l AA
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