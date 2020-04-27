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    HaberlerEge Haberleri Mahsur kalan kediye polis ekipleri yetişti
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Mahsur kalan kediye polis ekipleri yetişti

    Manisa’da markette mahsur kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.

    Mahsur kalan kediye polis ekipleri yetişti

    Yunusemre ilçesinde yaşayan Halil Soydan, polis ekiplerine Kumludere Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan markette bir kedinin mahsur kaldığını bildirdi. Kedi, polis ekiplerinin market yetkililerine ulaşıp kapıyı açtırmasıyla özgürlüğüne kavuştu. l AA

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