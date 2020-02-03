03.02.2020 - 00:05 |
Makam duvarı tuvale dönüştü
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın makam odasının duvarı resim tuvali oldu.
Genç ressamlar Yağmur Yörük ve Dilay Akgün, bir günlük çalışmayla duvara Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafından düzenlenmiş kalpaklı resmini yaptı. Özellikle Kuvayı Milliye ruhunu yansıtan kalpaklı bir resmi seçtiklerini söyleyen Başkan Arda, “Onun fikirleri bizim rehberimizdir. Bu nedenle Gaziemir Belediyesi’ndeki makam odamın en güzel noktasındaki duvara Atatürk’ün resminin yapılmasını istedim. Sanatçı arkadaşlarımız, yoğun emek harcadı, itinayla çok başarılı bir eser çıkardı. Resmin yanına da Atatürk’ün çok önem verdiğim ‘Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur’ sözünü yazdık” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.