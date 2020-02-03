Makam duvarı tuvale dönüştü

Genç ressamlar Yağmur Yörük ve Dilay Akgün, bir günlük çalışmayla duvara Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafından düzenlenmiş kalpaklı resmini yaptı. Özellikle Kuvayı Milliye ruhunu yansıtan kalpaklı bir resmi seçtiklerini söyleyen Başkan Arda, “Onun fikirleri bizim rehberimizdir. Bu nedenle Gaziemir Belediyesi’ndeki makam odamın en güzel noktasındaki duvara Atatürk’ün resminin yapılmasını istedim. Sanatçı arkadaşlarımız, yoğun emek harcadı, itinayla çok başarılı bir eser çıkardı. Resmin yanına da Atatürk’ün çok önem verdiğim ‘Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur’ sözünü yazdık” dedi.