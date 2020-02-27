Makam odasına haciz

Önceki Belediye Başkanı MHP’li Gürşat Kale’nin 2014 yılında işten çıkardığı 96 personelden birisinin daha belediyeye açtığı dava sonuçlandı. Davayı kazanan personelin 14 bin lira olan ve yasal faizle birlikte 44 bin liraya kadar yükselen alacağı için icra memurları, polislerle birlikte belediyeye geldi. Makam odasındaki eşya, kamu hizmetinde kullanıldığı için haciz işlemi uygulaamadı.



Başkan Kaya, İncirliova Belediyesi’nin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi, “Bu işçileri ben çıkarmadım. Önceki başkanın belediyeyi düşürdüğü durum ortada” dedi.