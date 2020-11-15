Makamı mahalleler

Koştu’nun göreve geldiği ilk günden itibaren kendileri ile olan diyaloğu hiç kesmediğini söyleyen mahalle sakinleri, “Evladımız her zaman bizi arayıp, soruyor. Makam odasını ayağımıza kadar taşıyan bir başkana kavuştuğumuz için çok mutluyuz” dedi.