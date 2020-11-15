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    15.11.2020 - 00:02 |

    Makamı mahalleler

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Akçenger Mahallesi düğün salonu ve aşevinde Muhtar Mehmet Yaman ile birlikte incelemelerde bulundu. Daha sonra mahalle kahvehanesinde vatandaşla bir araya gelen Koştu, talepleri dinleri, soruları cevapladı.

    Makamı mahalleler

    Koştu’nun göreve geldiği ilk günden itibaren kendileri ile olan diyaloğu hiç kesmediğini söyleyen mahalle sakinleri, “Evladımız her zaman bizi arayıp, soruyor. Makam odasını ayağımıza kadar taşıyan bir başkana kavuştuğumuz için çok mutluyuz” dedi.

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