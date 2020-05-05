Makine gibi eller

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde 20 yıldan beri manavlık yapan evli ve üç çocuk babası Kadir Tuğan (41), geçiminin büyük bir kısmını soyup sattığı enginarla sağlıyor. Sezonda 100 bin adet enginar soyduklarını söyleyen Tuğan, ilçe pazarları dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor.

4 tanesi 10 lira

Ailesi ve birlikte çalıştığı Süleyman Yalçın ile günde 2 bin, altı ay süren sezonda ise 100 bin adet enginar soyduklarını anlayan Tuğan, “Soyma ise büyüklüğü ve ufaklığına göre değişir. Normalde usta bir kişi dakikada iki enginar soyması gerekiyor. Ben de dakikada iki enginar soyuyorum. Enginarlar tuzlu ve limon tuzu ile yapılan suda bekletiliyor. Üreticiden tanesini 1 liradan aldığmız ve pişirmeye hazır hale getirdiğimiz enginarların 3 veya 4 adedini 10 liradan satıyoruz” diye konuştu.