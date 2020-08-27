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    HaberlerEge Haberleri ‘Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız’
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    27.08.2020 - 00:04 |

    ‘Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız’

    ‘Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız’

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümünü bir mesajla kutladı, Malazgirt ruhuna dikkat çekti. Kırkpınar, “Askeri bir başarının ötesinde, aklın, yeteneğin, dirayetin ve güçlü bir iradenin eseri olan Malazgirt Zaferi, bizlere atalarımızın örnek şahsiyetlerini ve gayretlerini hatırlatırken, aynı gaye ile Anadolumuzu, Türkiyemizi daha ilerilere taşımak için de adeta bir yol haritası niteliğinde örneklik teşkil etmektedir. Bu millet, Malazgirt ruhuna her zaman sahip çıkacaktır” dedi.

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