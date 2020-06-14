14.06.2020 - 00:03 |
Maldan Tesisleri’nde sona doğru geliniyor
Yunusemre Belediyesi’nin Maldan Mahallesi’nde hayata geçirdiği Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri tamamlanma aşamasına geldi. Tesiste incelemede bulunan Başkan Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çevre düzenlemesinin yapıldığı projenin bölgenin ihtiyacına cevap vereceğini dile getiren Başkan Çerçi, “Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Bu anlamda Maldan Mahallesi’nde yapımına başladığımız sosyal tesisimiz tamamlanma aşamasına geldi. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. Kısa bir sürede bölge halkının hizmetine açacağız” dedi.
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