01.06.2020 - 00:03 |
Malgaca Pazarı’na estetik dokunuş...
Urla Belediyesi, Malgaca Pazarı’ndaki çalışmaları tamamladı. Malgaca Meydanı ve çevresindeki yolların bir kısmının bozulmuş olan kaplaması değiştirilerek yaklaşık 1200 metrekare granit küp taş döşemesi yapıldı, 3 adet de Çınar ağacı dikildi. Alanın yapılan yayalaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilçenin yeni çekim merkezi haline geleceği belirten Başkan Vekili ve Kaymakam Önder Can, “Çalışmalarımızla kentimizin güzelliklerini koruyacağız” dedi.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız