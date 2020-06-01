Malgaca Pazarı’na estetik dokunuş...

Urla Belediyesi, Malgaca Pazarı’ndaki çalışmaları tamamladı. Malgaca Meydanı ve çevresindeki yolların bir kısmının bozulmuş olan kaplaması değiştirilerek yaklaşık 1200 metrekare granit küp taş döşemesi yapıldı, 3 adet de Çınar ağacı dikildi. Alanın yapılan yayalaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilçenin yeni çekim merkezi haline geleceği belirten Başkan Vekili ve Kaymakam Önder Can, “Çalışmalarımızla kentimizin güzelliklerini koruyacağız” dedi.