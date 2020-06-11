BİST109.7790.50EURO7.69-0.16USD6.77-0.02ALTIN377.990.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mali yapı, Başkan Öndeş’le güçlendi
    ABONE OL
    11.06.2020 - 00:02 |

    Mali yapı, Başkan Öndeş’le güçlendi

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait 15 milyon liraya ulaşan borcu ödediklerini söyledi.

    Mali yapı, Başkan Öndeş’le güçlendi

    Son olarak belediyeye ait kullanışsız ve atıl durumda olan hurdaları Makine Kimya Endüstrisi’ne satan belediye bütçesine katkı sağladı. Öndeş, geçmiş dönemlere ait tespit ettikleri ve savcılığa suç duyurusunda bulundukları mali usulsüzlüklere ilişkin 10 dosyayı incelenmek üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne gönderdi.

    3.5 ton zeytin satıldı

    Öndeş, “Belediyemize yeni gelir kaynakları yaratmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mahsulün en kısır olduğu dönemde belediye arazilerimizde bulunan zeytin ağaçlarımızdan topladığımız 3.5 ton zeytinin ihale ile satışını gerçekleştirdik. Önceki dönemlerde bu mahsüllere ne olduğu konusunda belirsizlik var ancak yaptığımız çalışma ile şeffaf bir şekilde belediyemizin bütçesine katkı sağlandı” dedi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Prof. Halaçoğlu'ndan flaş Ayasofya iddiası: Atatürk imzası gerçek değil

    Prof. Halaçoğlu'ndan flaş Ayasofya iddiası: Atatürk imzası gerçek değil

    Sıradaki Haber