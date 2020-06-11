Mali yapı, Başkan Öndeş’le güçlendi

Son olarak belediyeye ait kullanışsız ve atıl durumda olan hurdaları Makine Kimya Endüstrisi’ne satan belediye bütçesine katkı sağladı. Öndeş, geçmiş dönemlere ait tespit ettikleri ve savcılığa suç duyurusunda bulundukları mali usulsüzlüklere ilişkin 10 dosyayı incelenmek üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne gönderdi.



3.5 ton zeytin satıldı



Öndeş, “Belediyemize yeni gelir kaynakları yaratmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mahsulün en kısır olduğu dönemde belediye arazilerimizde bulunan zeytin ağaçlarımızdan topladığımız 3.5 ton zeytinin ihale ile satışını gerçekleştirdik. Önceki dönemlerde bu mahsüllere ne olduğu konusunda belirsizlik var ancak yaptığımız çalışma ile şeffaf bir şekilde belediyemizin bütçesine katkı sağlandı” dedi.