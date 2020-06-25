Mali yapı, Başkan Öndeş’le güçlendi!

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, göreve geldiği ilk günden itibaren mali disiplini sağlamak için titiz bir çalışma yürütüyor. Tasarruf tedbirleri ile israfın önüne geçen ve belediye gelirlerinin doğrudan vatandaşlara hizmet olarak aktarılmasını sağlayan Öndeş, diğer yandan 15 milyon liraya ulaşan bir borcu ödedi. Belediyeye ait atıl ve kullanışsız durumda olan, ekonomik anlamda ömrünü tamamlamış hurda malzemeyi Makine Kimya Endüstrisi’ne satarak gelir elde etti.

Hizmete dönüştü

Yaptıkları incelemelerde geçmiş dönemlerde satışı gerçekleştirilen hurdaların gelirlerinin nereye aktarıldığını göremediklerini belirten Başkan Öndeş, “Hizmetlerin kesintisiz sürmesi güçlü bir mali sistemle mümkün. Mali sistemimizi işler hale getirdik ve belediyenin her kuruşunu halkımızın huzur ve mutluluğu için harcıyoruz. Elde edilen geliri halkımıza hizmet etmek için kullanacağız. Geçmiş dönemlerde satılan hurdalar var, ancak elde edilen gelirlerin nereye gittiği, ne amaçla kullanıldığı belli değil. Ama belediye kasasına aktarılmadığını kesin olarak tespit ettik. Bu anlamda belediyemiz şeffaf ve açık bir yapıya kavuştu” dedi.

Bakanlığa 10 dosya

Belediyeye ait araziler üzerinde yer alan zeytin ağaçlarından toplanan 3.5 ton zeytini ihale usulüyle satışını gerçekleştirerek belediye bütçesine kazandırıldığını ifade etti. Başkan Öndeş, geçmiş döneme ait usulsüzlüklere yönelik tespit ettikleri ve savcılığa suç duyurusunda bulundukları 10 dosyayı incelemek üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne gönderdiklerini açıkladı. İncelemelerin sürdüğünü ifade eden Öndeş, “Göreve geldiğimizde 32 milyon lira bir borç ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımızla birlikte çöken mali düzeni ve bozulan disiplini sağlamak için yoğun çaba harcadık. Bizim belediyecilik anlayışımızda ve yönetim ilkelerimizde açıklık, şeffaflık ve hesapverebilirlik kırmızı çizgidir. Yani gizli saklı, usulsüz ve haksız bir mali düzen devri artık geçmişte kaldı” dedi.

İlk süt tankı Dağyeni’ye...

Germencik Belediyesi, Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) ile ilk projesini hayata geçirdi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteğiyle alınan ilk süt tankını Dağyeni Mahallesi’ne yerleştirildi. Süt tankı projesiyle, üreticiden alınan sütler hızlı bir şekilde pazarda yerini alacak. Kısa süre içinde diğer mahallelere de tankları yerleştirmeye başlayacaklarını belirten Başkan Fuat Öndeş, “Geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan karşılayan ilçemizde projelerimizi hazırlarken önceliğimiz hep kırsal kalkınma oldu. Bu çerçevede İNYA markasını kurduk. Özellikle incir ve zeytinyağını markalaştırıp farkındalık oluşturduk. Ciddi bir süt üretim kapasitesine sahip Germencik’te bu potansiyeli üreticimizin lehine çevirmek için GERKOOP’u kurduk. Süt tankını kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Çerçioğlu’na bizlere verdiği güç ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde zaruri olarak ara verdiğimiz faaliyetlerimize arayı kapatmak maksadıyla yoğunlaştık” dedi.

Üreticiye yonca desteği

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan sağlayan halka yönelik gerçekleştirdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Germencik Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde pilot bölge olarak seçilen Reisköy Mahallesi meralarında ekimi yapılan yoncaların ilk hasadının dağıtımı gerçekleştirildi. Piyasa fiyatlarının çok altında bir rakamla uygun fiyatlı olarak çiftçilere satışı yapılan yonca balyaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, mera ıslahları ve yonca ekiminin süreceğini, il ve ilçe müdürlükleriyle işbirliği çerçevesinde üretime müsait olan tüm noktalarda bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade etti. Öndeş, “ Tarım ve hayvancılığa yönelik üretimin önünü açacak, çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Güvenli ulaşım

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in altyapısını oluşturduğu Germencik-Mursallı ve Kızılcapınar bağlantı yollarının Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımına başlandı. Hıdırbeyli ve İstasyon mahallerini de kapsayan proje, söz konusu güzergahları ilçe merkezinde yer alan hastaneye bağlayacak. Önemli mesafe kaydedilen çalışmalar tamamlandığında ambulans ve vatandaşlar güvenli bir güzergaha kavuşacak. İlçe merkezinin işlek güzergahlarından Kurtuluş Caddesi ve 19 Mayıs Sokak’ta yol yapım ve genişletme çalışmaları da başladı.

Hedeflerinin güvenli ulaşım olduğunu belirten Öndeş, “İlçemizin çeşitli noktalarında yolların kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz” diye konuştu.

Zorluklar kesintisiz hizmeti engelleyemedi

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte mahalle muhtarlarıyla yeniden bir araya geldi. Toplantıda göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Öndeş, yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kırsal kalkınma

Samimi bir havada geçen toplantıda Öndeş, muhtarların taleplerini dinledi, yapılması gereken çalışmalarla ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı. Öndeş, “Görevimiz, bulunduğumuz makam ve ilkelerimiz bize siyaset yapmamayı hizmet üretmeyi emrediyor. Halkımızın taleplerini yerine getiriyor, imkanlarımız dahilinde her hizmeti ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kırsal kalkınma anlamında hayata geçirilen GERKOOP ve İNYA ile ilgili yapılan faaliyetlere de değinen Öndeş, “GERKOOP ve İNYA da pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte faaliyetlerine hız verdi. Üreticilerimizi ihya edecek, tarımsal üretimi teşvik edecek ve geliştirecek projelerimize devam ediyoruz. Süt tanklarımız ilk etapta belirlediğimiz noktalarda faaliyete geçiyor. İNYA’nın ilk satış mağazası bu ay içinde açılacak. Çalışmalarımız kıymetli muhtarlarımızın sayesinde başarıya ulaşacak” diye konuştu.