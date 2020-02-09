09.02.2020 - 00:02 |
Mamaları belediyeden
Merkezefendi Belediyesi, soğuk kış aylarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan sokak hayvanlarını unutmadı.
Belediye ekiplerince, ilçenin belli noktalarına kedi ve köpek maması ile süt ve su bırakıldı. Soğuk havaların sokakta yaşayan can dostlar için ölümcül olabildiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışıyoruz. Daha önce de öğrencilerimizle birlikte kedi evleri yaptık, bu evleri ilçemizde talep edilen noktalara ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz” dedi.
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