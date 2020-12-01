Mandalina bereketi

AYDIN’ın önemli ürünlerden mandalina fiyatı ve geçen yıla göre yüzde 50 artan rekolteyle yüzleri güldürdü. C vitamini deposu mandalinaya salgın nedeniyle artan talep, ürünün kilosunu toptan 1 lira 75 kuruşa kadar çıkardı.Bu yıl rekoltenin 30 bin ton olmasbeklediklerini belirten Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Odamıza kayıtlı üyelerimizin Söke’de 3 bin 700 ve Kuşadası’nda ise 2 bin dönüm ekili narenciye bahçesi var. Bunun çoğunluğunda mandalina yetiştiriyor. Üreticinin yüzü gülüyor, bu ülke ekonomisine de yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Yörede ‘Dayıbaşı’ diye tabir edilen aracılardan Necmettin Kıvıryaprak da, “Sezon çok güzel gidiyor. Mmandalina toplayan işçilerin günlük yevmiyesinin 100 lirayı buldu” diye konuştu. Son 10 yılın en iyi sezonunu yaşadıklarını belirten üretici Mustafa Demirkat ise, “Geçen yıl kilosunu 50 kuruşa zor satıyorduk” dedi.