Mandalina  güldürecek

Türkiye’nin önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden mandalina, yüzde 25 verim artışı beklentisiyle üretici ve ihracatçıyı sevindirdi. Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden mandalinada erkenci ürünler raflarda yer alsa da Ege Bölgesi’nde hasat henüz başlamadı. Satsuma cinsi mandalinada ihracatın Kovid-19 salgınının etkisiyle artması bekleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçen sezon 757 bin ton karşılığı 347 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye’den 66 ülkeye mandalina satıldığını belirten Uçak, “En fazla ihracatın gerçekleştiği 3 ülke Rusya, Ukrayna ve Irak olmuştur. Rusya’ya yapılan mandalina ihracatı toplam mandalina ihracatının yüzde 54’ünü kapsıyor. Bu yıl mandalina ihracatında 347 milyon doların üstüne çıkma niyetindeyiz. Hedefimiz 400 milyon doları yakalamak.” dedi. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de bu sene mandalinanın kalitesi ve veriminin “süper” olduğunu söyledi.