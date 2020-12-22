Mandalinada işler yolunda

Rekoltenin geçen yıla göre yüzde 25 fazla olmasına rağmen artan talep nedeniyle fiyatlarda düşme yaşanmadı. Bahçede toplu olarak kilogramı ortalama 2 liradan işlem gören mandalina, market raflarında ise 4-5 liradan satılıyor.

Yüzde 90’ı tamam

Üretimin hız kesmeden sürdüğünü söyleyen İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı, “Mandalinada hasat yüzde 90’ın üzerinde tamamlandı. Meyve sektörü yılı çok güzel kapatıyor. Sebze sezonu da çok iyi gidiyor” dedi. l AA