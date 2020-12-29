Mandalinada şanssız bir ay

Mandalinada çok güzel başlayan 2020/21 ihracat sezonu, aralık ayı başında yaşanan kırağı ve sonrasındaki yağışlar nedeniyle buruk kapanıyor. Kırağının TARSİM Sigortası kapsamında olmaması üreticiden ürünü almış, bedelini ödemiş olan ihracatçıya çifte darbe vurdu.

İzmir bölgesindeki mandalina rekoltesinin yüzde 50’sinin daha hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmurların yaşandığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Kırağı ve yağmurlar öncesinde hasat edilen ürünlerin yüzde 80-90’ı ihracata uygun olurken, kırağı ve yağmur sonrasında bu oran yüze 20-25’e düştü. Meyve kabuklarında önce bir bayılma başladı, daha sonra kırağı ve yağışın etkisi ile kararmalar meydana geldi. Bunun sonucunda oluşan Alternaria alternata (kahverengi leke hastalığı) ve Penicillium italicum (mavi küf) ürünlerde yüzde 50-80 arasında kayba yol açmaya başladı. İhracatçılarımızın tohur olarak satın aldığı henüz hasat edilmemiş bahçelerde kayıplar var. Mandalina ihracatında çok güzel bir performans yakalamıştık. 500 milyon dolara ulaşabilirdik. Ancak kırağı ve yağmur fren yaptırdı” diye konuştu.