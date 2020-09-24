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    HaberlerEge Haberleri Mandalinadan sonra sıra üzüme geldi...
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    24.09.2020 - 00:02 |

    Mandalinadan sonra sıra üzüme geldi...

    Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Menderes’te yetişen satsuma cinsi Gümüldür mandalinasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

    Mandalinadan sonra sıra üzüme geldi...

    Belge, Başkan Mustafa Kayalar’a teslim edildi. İlçenin yerel ürünlerinin korunması, kalitesinin arttırılması ve markalaştırılmasını amaçladıklarını belirten Kayalar, “Bu belgeyle kazanan üreticimiz, kazanan Menderes olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Efemçukuru Alfons üzümü için de gerekli girişimleri yaptıklarını kaydeden Başkan Kayalar, “Bir sonraki hedefimiz Efemçukurumuzun eşsiz lezzeti olan Alfons üzümü. Ürünümüz için gerekli başvuruları yaptık” diye konuştu.

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