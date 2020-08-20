BİST1.1252.95EURO8.630.02USD7.28-0.02ALTIN452.23-4.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mandalinayla ezme buluştu
    ABONE OL
    20.08.2020 - 03:09 |

    Mandalinayla ezme buluştu

    Seferihisar Belediyesi, Mandalinalı Fıstık Ezmesi üretti. Deneme tadımlarında çok beğenilen yeni ürün, yakında raflarda tüketici ile buluşacak.

    Mandalinayla ezme buluştu

    Dünyanın en kaliteli satsuma mandalinasının yetiştiği Seferihisar’da son yıllarda ürünün markalaşması, çeşitliliğinin arttırılması ve üreticinin daha çok kazanmasına yönelik yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar’ a özgü Mandalinalı Fıstık Ezmesi üretiminde, Seferihisar Belediyesi’nin öncülüğünde yerel üretici ile ortaklaşa çalışıldı. Projenin ilk aşamasında üretim fazlası olan jeotermal enerji ile sağlıklı bir şekilde kurutulmuş olan mandalinalar toz haline getirildi; ezilmiş fıstık ezmesi ile mandalina tozu marine edildi. 

    Halk Market’te

    Mandalinalı fıstık ezmesi yakında Seferihisar Belediyesi’ne ait Halk Marketlerde satılacak. Sağlıklı yaşamın parçası olan mandalina ve yer fıstığı, bu sayede dört mevsim sofralarda olacak. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Amacımız, mandalinanın katma değerinin artmasıdır. Sağlık açısından tüketilmesi teşvik edilen fıstık ezmesini eşsiz mandalinamızla buluşturarak tüketiciye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

    Sıradaki Haber