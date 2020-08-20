Mandalinayla ezme buluştu

Dünyanın en kaliteli satsuma mandalinasının yetiştiği Seferihisar’da son yıllarda ürünün markalaşması, çeşitliliğinin arttırılması ve üreticinin daha çok kazanmasına yönelik yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar’ a özgü Mandalinalı Fıstık Ezmesi üretiminde, Seferihisar Belediyesi’nin öncülüğünde yerel üretici ile ortaklaşa çalışıldı. Projenin ilk aşamasında üretim fazlası olan jeotermal enerji ile sağlıklı bir şekilde kurutulmuş olan mandalinalar toz haline getirildi; ezilmiş fıstık ezmesi ile mandalina tozu marine edildi.

Halk Market’te



Mandalinalı fıstık ezmesi yakında Seferihisar Belediyesi’ne ait Halk Marketlerde satılacak. Sağlıklı yaşamın parçası olan mandalina ve yer fıstığı, bu sayede dört mevsim sofralarda olacak. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Amacımız, mandalinanın katma değerinin artmasıdır. Sağlık açısından tüketilmesi teşvik edilen fıstık ezmesini eşsiz mandalinamızla buluşturarak tüketiciye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.