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    24.10.2020 - 07:00 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    Manisa bezi kadınların gelir kapısı

    Altı asırlık geçmişe sahip Manisa bezi kültürü, açılan kurslarla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

    Manisa bezi kadınların gelir kapısı

    Altı asırlık geçmişe sahip Manisa bezi kültürü, açılan kurslarla gelecek kuşaklara aktarılıyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, İŞKUR’un da desteğiyle kurslar açıldı. Pandemi nedeniyle sadece 12 kadına yönelik düzenlenen kursa katılanlar, tezgahlarda Manisa bezi dokumayı öğrendi. Pamuk ve ipeği, tahta tezgahlarında ilmek ilmek dokuyan kadınların ürettiği havlu, peştamal ve masa örtüleri, Türkiye’nin çeşitli illerine gönderildi; ABD, İngiltere ve Hollanda’ya da ihraç ediliyor.

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