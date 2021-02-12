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    12.02.2021 - 07:00 |

    Manisa BŞBli Dağcılar Erciyes’in zirvesinde

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcuları, Kulüpler Ortak Kış Tırmanışı faaliyeti kapsamında Kayseri Erciyes Dağı zirvesinde kulüplerinin flamasını dalgalandırdılar.

    Manisa BŞBli Dağcılar Erciyes’in zirvesinde

    Kayseri’de toplanan tırmanış ekibi, 3100 metredeki çoban ini kamp alanına intikal etti ve çadırlarını kurarak alana yerleşti. Ertesi sabah zirve için saat yaklaşık 04.15’de yürüyüşe başlayan kafile, zirve yolculuğunu başarı ile tamamladı. 9 sporcunun iştirak ettiği kış tırmanışı, 8 sporcunun zirveye ulaşmasıyla tamamlandı.
    Tırmanış hakkında bilgi veren Dağcılık Şubesi Antrenörü Cengiz Erdener, “Zorlu hava şartlarında Kayseri Erciyes Dağı’na tırmanışımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi olarak kulüp flamamızı zirvede bir kez daha dalgalandırdık. Faaliyet takvimi kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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