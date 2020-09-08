Manisa BŞB’nin voleybolcuları dolu dizgin

Altyapı Voleybol Antrenörü Caner Doğançay yönetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçiren altyapı ekibi, yeni sezonu grup liderliği ve şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor. Antrenör Doğançay, “Antrenman programımız dahilinde yoğun bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak alt yaş kategorilerinde mücadele ederek başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.