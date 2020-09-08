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    HaberlerEge Haberleri Manisa BŞB’nin voleybolcuları dolu dizgin
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    08.09.2020 - 00:00 |

    Manisa BŞB’nin voleybolcuları dolu dizgin

    2020-2021 sezonu öncesinde hazırlıklarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol altyapı, Tevfik Lav Spor Tesisleri’ndeki spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

    Manisa BŞB’nin voleybolcuları dolu dizgin

    Altyapı Voleybol Antrenörü Caner Doğançay yönetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçiren altyapı ekibi, yeni sezonu grup liderliği ve şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor. Antrenör Doğançay, “Antrenman programımız dahilinde yoğun bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak alt yaş kategorilerinde mücadele ederek başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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