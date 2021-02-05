Manisa Büyükşehir teyakkuz halinde...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle zarar gören bölgelere anında müdahale etti. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağış sırasında ve sonrasında sürekli sahada yer aldı. Zarar gören yollarda bakım çalışması yürütüldü. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı da, zarar gören ağaçların güçlendirilmesi ve güçlendirmesi mümkün olmayanların yerine yenilerinin dikilmesi için çalıştı. Şehzadeler’de, sel sularında mahsur kalan 5 araçta bulunan vatandaşlar kurtarıldı.