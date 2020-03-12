Manisa Büyükşehir’de yüzleri güldüren zam

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle işçilerin 2020 ve 2021 yıllarında alacakları ücret protokole bağlandı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre sürekli işçi statüsünde görev yapan personellere yüzde 18 + enflasyon farkı oranında maaş artışı yapılacak. Ayrıca personellere sağlanan sosyal hakların ücretleri de alınan zam oranında güncellendi. İmza programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ve Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin yer aldı.