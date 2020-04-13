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    HaberlerEge Haberleri Manisa Büyükşehir’den üreticiye tam destek
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    13.04.2020 - 00:02 |

    Manisa Büyükşehir’den üreticiye tam destek

    Manisa Büyükşehir’den üreticiye tam destek

    Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama tesisinin sulama sahasının genişletilmesi için yapılan çalışmaya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 440 metre PVC sulama borusu verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, temin ettiği boruları mahalle muhtarına teslim etti. Kapatılan İl Özel İdaresi tarafından yapılmış olan tesisin tamamlanması ve patlak hattın değiştirilmesiyle, 1500 dekar alana tarımsal sulama hizmeti vereceği belirtildi.

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