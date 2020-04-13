13.04.2020 - 00:02 |
Manisa Büyükşehir’den üreticiye tam destek
Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama tesisinin sulama sahasının genişletilmesi için yapılan çalışmaya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 440 metre PVC sulama borusu verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, temin ettiği boruları mahalle muhtarına teslim etti. Kapatılan İl Özel İdaresi tarafından yapılmış olan tesisin tamamlanması ve patlak hattın değiştirilmesiyle, 1500 dekar alana tarımsal sulama hizmeti vereceği belirtildi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.