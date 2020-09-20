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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK Çorum’da başlıyor
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    20.09.2020 - 00:00 |

    Manisa FK Çorum’da başlıyor

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, bugün perdeyi Çorum FK deplasmanında açacak.

    Manisa FK Çorum’da başlıyor

    Çorum Şehir Stadı’nda Yalçın Taşkınfurat’ın yöneteceği müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başladık. Ligin ilk maçları her zaman zorlu geçer. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösterip evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. İyi hazırlandık, kaliteli transferler gerçekleştirdik” diye konuştu.

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