MANISA FK ilk adımı attı

Antalya’daki TFF 2. Lig Play Off çeyrek final maçında İnegölspor’u rahat bir oyunun ardından 3-0 yenerek yarı finale adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig için ilk adımı attı. Bu sezon uzun süre lider götürdüğü ligde koltuğunu Yılport Samsunspor’a kaptıran, koronavirüs salgınıyla alt liglerin 4 ay durması sonrası Futbol Federasyonu’ndan 1. Lig’e alınmayı beklerken Play Off kararıyla sürpriz yaşayan Manisa FK, finallerde ilk maçtan iddiasını kanıtladı.

‘Hedefimize ulaşacağız’

Siyah beyazlılar, ezici galibiyetle Hekimoğlu Trabzon’u eleyen Sancaktepe Futbol Kulübü ile eşleşti. Rakibi önünde yarı finalde cuma günü saat 22.00’de Titanic Mardan Stadı’nda final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak Ege ekibinde Teknik Direktör Cihat Arslan, oyun disiplini ve mücadele arzusundan hiçbir zaman kopmayacaklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. İnegölspor’la zorlu hava şartlarında oynadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, “Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı oynamadan, Antalya gibi çok sıcak ve nemli bir yerde maç yaptık. İyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde iyi bir skor geldi. Şu anda sadece birinci raundu geçtik. Bir adım attık ama asıl iş mutluluğu en sonunda yaşamak” diye konuştu.