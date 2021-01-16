Manisa FK imzaya doymadı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden lider Manisa Futbol Kulübü transferde üst üste imzalar attırdı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan siyah beyazlılar, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Ankara Demirspor’dan Okan Eken, Etimesgut Belediyespor’dan Batuhan Tur ve Mikail Koçak’la resmi sözleşme imzaladı. Üç futbolcuyla da 2.5 yıllık mukavele yapıldı. Manisa Futbol Kulübü, iç transferde de boş durmadı. Ege ekibi sol beki Erhan Kara’nın sözleşmesini uzattı.