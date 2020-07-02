02.07.2020 - 02:39 |
Manisa FK, kararı bekliyor
Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt liglerin kalan haftalarının oynatılmamasına karar verip, sezonun nasıl tescil edileceğini henüz açıklamamasıyla TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’e alınmayı beklemeye başladı.
Ligde Yılport Samsunspor’un ardından ikinci sırada yer alan Manisa FK, iki grupta ilk iki sırada bulunan ekiplerin 1. Lig’e alınmasını talep ediyor. Manisa’da Teknik Direktör Cihat Arslan ise takımı TFF’nin kararına rağmen dağıtmayıp antrenmanları liglerin tescili açıklanana kadar sürdürme kararı aldı, “Takımımız lig oynanmasa da bir süre daha çalışıp, yeni sezona hazır olacak” dedi.