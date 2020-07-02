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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK, kararı bekliyor
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    02.07.2020 - 02:39 |

    Manisa FK, kararı bekliyor

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt liglerin kalan haftalarının oynatılmamasına karar verip, sezonun nasıl tescil edileceğini henüz açıklamamasıyla TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’e alınmayı beklemeye başladı.

    Manisa FK, kararı bekliyor

    Ligde Yılport Samsunspor’un ardından ikinci sırada yer alan Manisa FK, iki grupta ilk iki sırada bulunan ekiplerin 1. Lig’e alınmasını talep ediyor. Manisa’da Teknik Direktör Cihat Arslan ise takımı TFF’nin kararına rağmen dağıtmayıp antrenmanları liglerin tescili açıklanana kadar sürdürme kararı aldı, “Takımımız lig oynanmasa da bir süre daha çalışıp, yeni sezona hazır olacak” dedi.

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