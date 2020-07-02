Manisa FK, kararı bekliyor

Ligde Yılport Samsunspor’un ardından ikinci sırada yer alan Manisa FK, iki grupta ilk iki sırada bulunan ekiplerin 1. Lig’e alınmasını talep ediyor. Manisa’da Teknik Direktör Cihat Arslan ise takımı TFF’nin kararına rağmen dağıtmayıp antrenmanları liglerin tescili açıklanana kadar sürdürme kararı aldı, “Takımımız lig oynanmasa da bir süre daha çalışıp, yeni sezona hazır olacak” dedi.