Manisa FK, pes etmeyecek

Pendik Stadı’nda Volkan Okur’un yöneteceği maç saat 14.30’da başlayacak. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Erhan Kara forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, Pendikspor’u yenerek zirve hedefini bırakmayacaklarını söyledi. Lider Yılport Samsunspor’la aralarında 7 puanlık farkın olduğunu hatırlatan Arslan, “Sonuna kadar yarışı kovalayacağız. Kazanıp rakibimizin kaybını bekleyeceğiz” diye konuştu.