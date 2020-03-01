BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manisa FK, pes etmeyecek
    ABONE OL
    01.03.2020 - 00:00 |

    Manisa FK, pes etmeyecek

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor’u 7-1 yenerek kötü gidişe son verip zirve yarışından kopmayan Manisa Futbol Kulübü, bugün İstanbul’da Pendikspor karşısına çıkacak.

    Manisa FK, pes etmeyecek

    Pendik Stadı’nda Volkan Okur’un yöneteceği maç saat 14.30’da başlayacak. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Erhan Kara forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cihat Arslan, Pendikspor’u yenerek zirve hedefini bırakmayacaklarını söyledi. Lider Yılport Samsunspor’la aralarında 7 puanlık farkın olduğunu hatırlatan Arslan, “Sonuna kadar yarışı kovalayacağız. Kazanıp rakibimizin kaybını bekleyeceğiz” diye konuştu.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
    daha fazla video için
    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Kastamonu'da deprem

    Son dakika haberi... Kastamonu'da deprem

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber