Manisa FK rakip tanımıyor

Misli 2. Lig Beyaz Grup’ta Türkiye liglerinin tek namağlup takımı olarak şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü de tek golle geçerek zirvede puan farkını açtı. Manisa FK, Mümin Özkasap Tesisleri’ndeki karşılaşmada 36. dakikada Okan’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik alan siyah beyazlı ekip, takipçisi Hekimoğlu Trabzon’un bay geçtiği haftada hata yapmayıp zirvede farkı 19 puana çıkartarak 1. Lig’in kapısını ardına kadar araladı.