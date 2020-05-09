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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK, sahaya maskeyle indi
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    09.05.2020 - 00:00 |

    Manisa FK, sahaya maskeyle indi

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve takipçisi Manisa Futbol Kulübü, tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlarken, koronavirüs salgınının sürmesi nedeniyle teknik ekip tedbiri elden bırakmadı.

    Siyah beyazlı ekibe sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalar yaptıran Teknik Direktör Cihat Arslan ve yardımcıları, sahaya maskeyle çıkarak hem kendileri hem de futbolcular için önlem aldı. Manisa temsilcisi, antrenmanlarını dörderli gruplar halinde Halil Onultmak Tesisleri’nde sürdürüyor.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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    Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
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