Manisa FK, sahaya maskeyle indi

Siyah beyazlı ekibe sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalar yaptıran Teknik Direktör Cihat Arslan ve yardımcıları, sahaya maskeyle çıkarak hem kendileri hem de futbolcular için önlem aldı. Manisa temsilcisi, antrenmanlarını dörderli gruplar halinde Halil Onultmak Tesisleri’nde sürdürüyor.