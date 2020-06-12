Manisa FK tam gaz ileri

Takım ve teknik heyete yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıkarken siyah beyazlılar Halil Onultmak Tesisleri’nde topbaşı yaptı. Bir yandan Futbol Federasyonu’nun alt liglerle ilgili vereceği son kararı bekleyen Manisa FK, hazırlık sürecinde tesislerinde kamp yapacak. Siyah beyazlı kulüp, Yozgat Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor okullarında eğitim alan öğrencilere forma desteğinde bulundu.