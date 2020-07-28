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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK tarihi finalde
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Manisa FK tarihi finalde

    TFF 2. Lig’de Play Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe’yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, bugün tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselmek için Tuzlaspor’la karşılaşacak.

    Manisa FK tarihi finalde

    TFF 2. Lig’de Play Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe’yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, bugün tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselmek için Tuzlaspor’la karşılaşacak. Antalya Stadı’nda oynanacak final saat 21.00’de başlayacak. Finalde normal sürede veya eşitlik halinde 15’er dakikalık uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini mağlup eden taraf adını 1. Lig’e yazdıracak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında finali tribünde izleyemeyecek taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı’na dev ekran kurduracak.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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