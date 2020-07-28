Manisa FK tarihi finalde

TFF 2. Lig’de Play Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe’yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, bugün tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselmek için Tuzlaspor’la karşılaşacak. Antalya Stadı’nda oynanacak final saat 21.00’de başlayacak. Finalde normal sürede veya eşitlik halinde 15’er dakikalık uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini mağlup eden taraf adını 1. Lig’e yazdıracak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında finali tribünde izleyemeyecek taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı’na dev ekran kurduracak.