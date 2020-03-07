BİST109.601-1,98EURO6,880,23USD6,09-0,40ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manisa FK telafi edecek
    ABONE OL
    07.03.2020 - 00:00 |

    Manisa FK telafi edecek

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 4 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışından kopan Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Başkent Akademi karşısında çıkış arayacak.

    Manisa FK telafi edecek

    Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde oynanacak müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Son 4 haftada lider Yılport Samsunspor ve Pendikspor’a yenilip, 1922 Konyaspor’la berabere kalan Manisa FK, bu periyotta sadece Gümüşhanespor’u mağlup etti. Zirvenin 10 puan gerisinde yer alan 2. sıradaki siyah beyazlı takım, düşme hattındaki Başkent ekibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

    Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber