Manisa FK telafi edecek

Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde oynanacak müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Son 4 haftada lider Yılport Samsunspor ve Pendikspor’a yenilip, 1922 Konyaspor’la berabere kalan Manisa FK, bu periyotta sadece Gümüşhanespor’u mağlup etti. Zirvenin 10 puan gerisinde yer alan 2. sıradaki siyah beyazlı takım, düşme hattındaki Başkent ekibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.