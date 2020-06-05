Manisa FK, topbaşı yapıyor

19 Mart’ta çalışmalarını askıya alıp geçen mayıs ayının ilk haftasında yeniden başlayan Manisa ekibi, TFF 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de maçların başlama tarihini 12 Haziran’dan 18 Temmuz’a çekince tekrar dağıldı. Bugün Halil Onultmak Tesisleri’nde bir araya gelecek siyah beyazlılar önce koronavirüs testinden geçecek. Manisa FK, testlerden sonuç çıkar çıkmaz antrenmanların startını verecek. Grubunda ikinci sırada yer alan Manisa temsilcisi ,Play Off oynamayı da erken garantilemişti.