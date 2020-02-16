16.02.2020 - 00:00 |
Manisa FK yıkıldı!
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Yılport Samsunspor, en yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-1 yenerek zirve yolunda büyük avantaj yakaladı.
Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takım 57. dakikada Erhan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından vites yükselten Samsunspor 64. dakikada Burak Çalık’la farkı 2-0’a çıkardı. Bu kez sahneye 74. dakikada Bahattin çıkarken, 82. dakikada Sinan’ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58’e yükseltip Manisa FK’nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...