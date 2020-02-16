Manisa FK yıkıldı!

Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takım 57. dakikada Erhan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından vites yükselten Samsunspor 64. dakikada Burak Çalık’la farkı 2-0’a çıkardı. Bu kez sahneye 74. dakikada Bahattin çıkarken, 82. dakikada Sinan’ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58’e yükseltip Manisa FK’nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.