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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK yıkıldı!
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    16.02.2020 - 00:00 |

    Manisa FK yıkıldı!

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Yılport Samsunspor, en yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-1 yenerek zirve yolunda büyük avantaj yakaladı.

    Manisa FK yıkıldı!

    Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takım 57. dakikada Erhan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından vites yükselten Samsunspor 64. dakikada Burak Çalık’la farkı 2-0’a çıkardı. Bu kez sahneye 74. dakikada Bahattin çıkarken, 82. dakikada Sinan’ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58’e yükseltip Manisa FK’nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.

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