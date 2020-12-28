Manisa FK zirvede tek

Oynadığı 17 maçta 15 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde eden Türkiye liglerinin tek namağlup takımı siyah beyazlılar, Hekimoğu Trabzon’un yenilmesi, Sarıyer’in de haftayı bay geçmesiyle aradaki puan farkını 16’ya çıkardı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Ege ekibinde Teknik Direktör Serkan Özbalta çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Özbalta, “Maçın başında penaltı kaçırdık. O gol olsa daha farklı bir maç oynardık. Geriye düştük ve sabırla oynadık. Bu gibi karşılaşmalardan galibiyetle çıkabilmek takımımızın gücünü gösterdi, inanmışlığımızı gösterdi. Artık direkt Sarıyer maçına odaklanacağız. Oradan da güzel bir skor alıp devre arasına huzurlu gireceğiz. Mutlu bir şekilde kamp yapmak istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen oyuncu grubuyla çalışıyorum. Gerçekten futbolcularım kendileriyle gurur duysun” dedi.