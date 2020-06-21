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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’da hazırlıklar tam gaz
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    21.06.2020 - 00:00 |

    Manisa FK’da hazırlıklar tam gaz

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Play Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü’nde tempo arttı.

    Manisa FK’da hazırlıklar tam gaz

    Temmuz ayında sahalara dönmeye hazırlanan siyah beyazlılar günde çift idman gerçekleştirirken, Teknik Direktör Cihat Arslan futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi. Ege ekibi kalan 6 haftada Afjet Afyonspor, Çorum FK, Amed Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu’nun ilk toplantısında kulüp lisansını yenilemeye hak kazandı. Siyah beyazlılar, 2. Lig’de lisans almaya hak kazanan 5 kulüpten biri oldu. Kurul, belirlenen sürede kriterleri yerine getiremeyen kulüplere lisans yenilemeleri için ek süre verdi.

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