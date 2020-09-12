12.09.2020 - 07:00 |
Manisa FK’da kamp sona erdi
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampını tamamladı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampını tamamladı. Kampın ardından izne çıkan siyah beyazlı ekip, yarın toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Manisa FK, ligde ilk maçını 20 Eylül’de deplasmanda Çorum FK’yla oynayacak. Bu arada siyah beyazlı yönetim, transferde Adana Demirspor’dan ayrılan Erkan Zengin’le ilgilenildiği iddialarını yalanladı.